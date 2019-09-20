反擊了！石木欽轟司法院操弄洩密 怒批許宗力失職

2019-09-20 16:00

〔記者吳政峰／台北報導〕前公懲會委員長石木欽（11日辭任）被控涉及與涉訟友人、佳和集團董事長翁茂鍾交往頻繁、不當提供法律意見、財產申報不實，移送監察院審查，但在人審會開議前，調查內容卻多次洩漏，讓石感到司法院刻意操弄風向，20日委請律師廖芳萱發函司法院長許宗力究責，轟他嚴重失職。

石木欽表示，當初是因為接受行政調查，不希望外界有過多聯想，才會辭職以維護民對司法的信賴，沒想到司法院竟在人審會17日審議前，逕自於13日發新聞稿，以揭露全名方式指名他「不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象」，等同未審先判、羅織情事、嚴重破壞人事審議體制的客觀公平。

石木欽還批評，人審會會議訂於17日上午10時30分召開，然而竟有媒體提前登載本案重要資訊，將調查案情鉅細靡遺地作成系列報導，並附加與事實不符足以詆毀他名譽的醜化標題，顯見為不法操弄洩漏應秘密的資訊，詆毀他的名譽，藉此影響人審委員判斷。

石認為，許宗力身居要職，縱非洩密者，亦有監督不週，以致應保密資訊不當外洩，且事後亦未加以制止澄清，嚴重失職。

他強調，許宗力身為司法院院長及人審會主席，依司法院組織法第7條綜理院務及監督所屬機關，理應知悉政風機構執行行政調查作業要點第2點、第3點、第19點規定，執行行政調查時，不得逾越行政調查之目的，對於相關人員有利及不利之事項，應一律注意，並應秉持公正客觀及超然立場執行職務；且因執行行政調查所知悉之資訊或持有之資料，不得無故洩漏或交付。

他要求許宗力即時採取適法處置，勿再放任縱容不當違失，以免遭追究民事、刑事等責任。

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