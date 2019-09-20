一邊一國黨赴政院抗議 要求用台灣國民身分證

2019-09-20 12:59

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院拍板內政部推動明年10月換發新式數位身分證，新式身分證寫上「中華民國國民身分證」，中華民國的英文括號加註台灣，即：REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN）。不過，一邊一國行動黨仍然強烈不滿，今天上午動員群眾前往行政院抗議，質疑內政部捨棄在首階段票選時獲得第一名的「台灣國民身分證 TAIWAN」，要求新式身分證要用台灣國民身分證 。

「台灣中國，一邊一國！」一邊一國行動黨副發言人詹祥威等人今天上午在民進黨中央黨部對面的華山公園集結群眾後，步行到行政院陳情、抗議，並高喊上述口號。

一邊一國行動黨表示，請問蔡政府，聯合國2758決議文已將中華民國註銷，承認中華人民共和國為「唯一中國代表」，那麼，現在是依照什麼法令推行2020年新身分證？請問蔡政府，如果是依據所謂中華民國憲法，是否依此承認「一個中國」原則？是否依此承認國家首都為南京？是否依此承認國家領土及於新疆蒙古？是否依此使用新身分證於「中華民國不自由地區」？

一邊一國行動黨質疑內政部以英文REPUBLIC OF CHINA（ TAIWAN） 將「台灣」置於「中國」之下，完全忽視台灣與中國是兩個國家，自陷於「一個中國」的框架，與民進黨黨綱「台灣前途決議文」完全背道而馳。

詹祥威表示，這次行動是要抗議蔡政府強壓民意，拒絕民眾票選第一名、將近10萬人支持的新式台灣國民身分證，卻採用未進入第二階段資格、僅獲46票支持的中華民國身分證，我們無法接受政府一再稱尊重民意，卻用黑箱的手法捨棄台灣國民身分證。

面對抗議，行政院由政院外交國防法務處副處長張洪鈞出面接下陳情書，張洪鈞說，會請內政部慎重處理，由於新式身分證還在做細部規劃中，會把各位的意見轉達給主管部會處理。

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