大快人心！台南共產天后宮被市府鏟平

2019-09-20 11:09

〔記者楊金城／台南報導〕位於台南市新營區的「共產天后宮」，經南市府認定為違章建築，限定其7日自行改善在案，惟今逾改善期限，現況違規事實仍然存在，南市工務局今天執行強制拆除，不到1小時就將共產天后宮鏟平，未遇激烈抗爭。

現場台灣人民共產黨總理林德旺帶領30多人表達抗議，批評民進黨比國民黨還恐怖，這是綠色恐怖，有人詛咒拆除人員不得好死，會有報應，林德旺指台灣蔡英文政府向中國、中國共產黨開戰，軍艦大炮都可對準這個偽政府。

台灣人民共產黨現場各種乖張誇大言論、行為，讓人覺得不可思議，最後進行降下中國五星旗、撤軍後退到一旁，拆除行動最後拆除旗座後完成。

工務局表示，現況建物未申請建築執照，已違反建築法；同時，土地使用亦違反區域計畫法，南市地政局已於9月11日對該案土地違規使用情形處以新台幣6萬元罰鍰，並令其限期恢復原狀。

此外，「共產天后宮」是建築在農業用地上，農業局依據「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，已確認無法補辦申請農業設施容許使用許可，故「共產天后宮」無法補行申請建築執照，屬實質違建。

市府表示，該建築現況為台灣人民共產黨部，屬政黨活動及集會場所，會有不特定人聚集，具公共場所性質，且同時違反多項法令規定，恐涉及公共安全，因此今天依法執行強制拆除。

今天地上物拆除後，土地使用如仍未依農地使用改善，市府將依台南市政府辦理違反區域計畫法案件統一裁罰基準，連續加罰處以罰鍰至改善為止。

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