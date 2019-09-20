時力被質疑送國民黨2召委 王浩宇批：暗助黨國、藍營側翼

2019-09-20 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕立法院19日進行委員會召委選舉，綠黨指出，內政、經濟、財政等3委員會各一席的時力立委，拒絕與民進黨立委合作，讓國民黨賺到2席召委，質問時力「說好的抗中護台呢？」桃園市議員王浩宇表示，國民黨真的賺到，也批時力是「暗助黨國、藍營側翼」。

「國民黨真的賺到。」王浩宇在臉書轉貼國民黨旗下組織「Open KMT」副執行長鄭照新的臉書文章，內容寫道「感恩時力、讚歎時力，讓我們多了兩席召委」。王對此表示，國民黨立院黨團大概做夢也想不到，本屆立法院會議最後一個會期能多拿下經濟、內政委員會兩席召委，掌握排案的權利。

王浩宇說，這個會期是本屆最後一個會期，因為審預算時間非常緊迫、能通過的法律案有限，國民黨掌握最重要的內政委員會排案權後，很有機會透過程序擋下「中共代理人法」，讓法案下屆從零開始。「如果真的搞成這樣，時代力量真的要負全責。」

王浩宇最後放上2個標籤「#暗助黨國」、「#藍營側翼」來批評時力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法