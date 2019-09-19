參訪新加坡娛樂科技產業 侯友宜：盼打造新北電競之都

2019-09-19 22:09

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜率團考察新加坡，今天參訪科技娛樂產業龍頭雷蛇公司（Razer Inc.），侯友宜邀請雷蛇赴新北市投資、合辦亞洲電競大賽，市府將全力提供土地與資金協助。

雷蛇公司首席策略長李立民指出，2019東南亞運動會將電競運動列為正式比賽項目，發展電競產業是世界趨勢。李立民陪同侯友宜體驗新款線上遊戲，酷炫的聲光科技讓侯直呼「好玩」。

侯友宜說，打電競的功夫實在不怎麼樣，三、兩下就掛了，但是對年輕朋友而言，電競是充滿快樂、挑戰自我的一種運動，在駕馭鍵盤過程中，找到自信與感官刺激。

侯友宜表示，東南亞目前有10家「獨角獸企業」（市值超過十億美元的新創公司），雷蛇是其中之一，除了發展電競軟硬體、電子通訊產品，近年更跨足電子支付市場，在東南亞地區深具規模，期許雷蛇到新北市擴展事業版圖，合辦亞洲電競大賽，打造新北成為電競之都。

「台灣電競產業很活絡，但缺乏雷蛇的吸睛度！」侯友宜認為，台灣若有國際級指標業者加入，有助於電競產業快速茁壯；他歡迎雷蛇到新北市投資，市府將透過「招商一條龍」單一窗口，協助行政程序、土地選址、招募資金等作業。

隨團訪問的新北廠商建議，可提供雷蛇公司基地開發、工程設計、廠辦設備等各項專業諮詢，盼促成雙邊合作，展現新北市「以商招商」的實力與企圖心。

李立民談到，雷蛇的經營理念是不做廣告宣傳，而是透過網路社群與粉絲直接互動，並以大數據分析使用者的喜好，開發多元化商品，先在社群引起熱議，然後研發上市，例如烤麵包機、提神飲料與信用卡等。

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