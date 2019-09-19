時力放話擬提黃國昌選總統 決策委員轟秘書長失職越權

2019-09-19 16:45

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕時代力量秘書長吳佩芸昨對外拋出震撼彈，指出黨內正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以立委黃國昌為第一選擇，對此許多黨員表達強烈不滿；時代力量決策委員、苗栗縣議員曾玟學指出，目前決策會根本未討論是否自提總統，何來草擬提名辦法，批吳佩芸逾越職權、不尊重黨內機制，以政治操作放話造成爭議。

曾玟學指出，自己於9月初時於臉書建議黨內應對於2020是否自提總統候選人進行充分討論，但卻遭人將此言論扭曲為他於決策會上的正式提案，「實在太可笑。」

曾玟學認為，時代力量應盡速於下次決策會決議是否自提總統人選，若確定將自提，則後續再訂定相關提名辦法，這才是符合程序的做法；然而身為幕僚性質的秘書長吳佩芸卻屢次對外放話不實的內容，不僅不尊重黨內機制，也未尊重當事人，使發言人也形同虛設，實為失職。

對於黃國昌列為黨提名總統人選，不僅黃當事人都毫無知悉，許多決策委員也大感納悶，尤其今日甚至傳出「柯昌配」說法，曾玟學更直斥十分荒謬，「有主體性的政黨不該讓他黨黨魁擔任自家總統候選人」，直言是極度沒必要的政治操作。

而徐永明於8月底接任黨主席時曾公開表示，目標是要將黃國昌送進立法院而非凱達格蘭大道，但如今徐態度又大轉彎，傾向黃國昌出選總統，且上任後皆未針對此事於決策會上公開討論，如今吳佩芸發言引爆黨內不滿，甚至傳出將有退黨潮，曾玟學也呼籲徐永明主席應盡速對黨內說明，避免不必要的紛擾動搖支持者信心。

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