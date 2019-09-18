索羅門斷交》人道醫療10多年 高醫人：懊惱及可惜

2019-09-18 22:25

〔記者方志賢／高雄報導〕台灣與索羅門群島斷交，結束台索36年邦誼。高醫配合政府醫療外交政策，自2006年起，開始對索國人道醫療援助，今年6月高醫大校長鐘育志及附院院長侯明鋒還率團飛越6000公里參訪，未料因中國的金錢外交，索國仍與台灣斷交，讓曾前往義診的高醫人覺得懊惱及可惜。

完成亞洲首例換臂及東亞首例高位手臂異體移植的高醫外科部主任郭耀仁，2015年參與高醫5人醫療團隊，前往索國進行2週的人道巡迴醫療義診。

郭耀仁回憶當時到索國兩處偏遠省義診，當地因剛遭海嘯侵襲仍未復原，居民生活環境困苦，茅草屋及溼熱氣候導致許多皮膚病、黴菌感染，許多居民雙膝關節痛、背痛等慢性疾病求診。他與另名蔡醫師每日看診超過150位病人。

郭耀仁說，每日為各式各樣病患的看診，甚至緊急協助接生嬰兒，後來嬰兒父親竟以他的英文名字為嬰兒命名，他也在簡陋的設備及過期的縫缐，甚至沒有可用電燒筆的情況下開刀，「短短兩週的洗禮試練，好像回到十八般武藝皆通的醫師，也對自己的人生哲學有不同體驗。」

郭耀仁說，得知台索斷交，他覺得非常懊惱及可惜，但還是祝福索國居民，希望他們也能記得台灣人民曾經給予他們過的一切及美好。

高醫到索國醫療外交，開始於2006年高醫與索國中央醫院締結姊妹醫院，並於2009年承接駐索國台灣衛生中心計畫，配合外交政策派員常駐索國服務，足跡遍布全國九個省分。

10多年來，高醫有超過400人前往索國經驗分享並互相訪問，高醫也捐贈價值超過2000萬元的醫用材料和設備。並提供獎學金給索國人員赴高醫大修讀碩、博士學位，協助提升索國國立大學的師資水準。

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