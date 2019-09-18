時力草擬總統候選人提名辦法 優先考慮徵召黃國昌

2019-09-18 21:38

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨中執會今通過最後五區區域立委提名，其中新北第12選區提名前立委賴勁麟之女賴品妤，對戰時力立委黃國昌棄選而推出的國會辦公室主任賴嘉倫。對此，時力今發布新聞稿表示，尊重他黨安排，時力將全力支持在地深耕五年的國會辦公室主任賴嘉倫，秘書長吳佩芸強調，時代力量在汐止區不只是已參戰，更以「拿下勝利」為主要目標。

時代力量並在新聞稿中強調，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召黃國昌委員為優先考量選項之一；秘書長吳佩芸說，自提總統候選人是政黨主體性的展現，未來若有機會與羅文嘉對談，將排除總統選舉層次，以免衍生錯誤解讀。

針對時力與民進黨的對談，吳佩芸表示，作為時力秘書長仍不會放棄與民進黨秘書長羅文嘉展開對談的可能性，不管是立委選區、政策推進、對談形式公開與否，都沒有任何限制；至於是否與台北市長柯文哲尋求合作，吳佩芸表示，柯文哲須先放棄「兩岸一家親」路線，並向民眾清楚說明台灣主權國家的立場，時代力量與柯文哲才有談下一步的可能。

賴品妤先前曾在無黨籍立委林昶佐辦公室擔任助理，此參選提名被外界解讀為林昶佐與黃國昌的二度對決，林昶佐今下午受訪時強調，本土陣營在此次選舉中「要團結而非對決」，未來還是希望能團結、整合協調出一個戰將、對戰國民黨，他對賴品妤有信心，也認為「品妤是最適合人選」代表該選區的反國民黨勢力。

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