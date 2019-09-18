日媒製圖分析韓國瑜、習近平關係 網笑翻：國際認證！

2019-09-18 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布不參選2020總統大選，引起外界關注。近日有粉專發現，日媒就此事報導台灣選舉時，對總統參選人蔡英文、韓國瑜與中國領導人習近平、美國總統川普的立場做出簡易關係圖，並將韓國瑜與習近平關係標註為「良好」。對此，網友紛紛表示「韓粉要森七七了！」、「國際認證」。

粉專「DJ金寶」今日在臉書PO出一張日本《每日新聞》報紙的截圖，只見該報分析中，將蔡英文跟韓國瑜以「紅線」連結，並標註關係為「對立」；川普、習近平也被以紅線連結，並標註兩人關係因貿易戰爭而為「對立」。蔡英文與川普則以「藍線」連結，並標註川普是蔡的「後盾」；而韓國瑜與習近平也被以「藍線」連結，還標註兩人關係「良好」。

粉專PO出照片後，網友紛紛留言表示「世界認證的」、「連日本人都看的出來」、「連日本人都知道韓導跟26是同路人，台灣還一堆人看不清」、「這一定是日本1450」、「觀念正確」。

「DJ金寶」也對本報透露，他在日本旅遊，本來要到東京每日新聞大樓的頂樓，參觀藝人周杰倫新歌拍攝地點的場景，結果在大樓地下室美食街的報紙牆，發現這篇報導郭台銘不參選的新聞，意外看到這張日媒製作的關係圖。

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