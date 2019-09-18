郭台銘退選 486先生神解：一齣柯精算過頭、藍營髮夾彎的爛劇

2019-09-18 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕前鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020年總統大選，投下政壇震撼彈，國民黨也一改先前強硬態度，改稱郭「國際級企業家的高度與氣度」。對此，知名團購負責人「486先生」陳延昶今日（18日）表示，這是「一齣柯精算過頭與藍髮夾彎捧郭的爛劇」。

「486先生」陳延昶在臉書表示，郭台銘的動態成為這兩天最受矚目的政治焦點，然而就在登記截止日的前夕，郭突然宣布不參選，等於從4月17日郭正式宣布參加初選至今，整整5個月的郭台銘旋風確定落幕。由於郭台銘已經退出國民黨，因此也沒有「換瑜」的問題，所以目前總統大選幾乎底定是由總統蔡英文對決高雄市長韓國瑜。

陳延昶說，郭台銘宣布不選，最尷尬的人應該是身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，柯從素人參政，到媒體寵兒、民調冠軍，如今落得連拱別人參選都被挑三揀四，實是非常諷刺。他認為，柯文哲連任只贏了3000多票，再看對手丁守中的得票幾乎與當年的連勝文相差不多，顯示柯完全沒辦法獲得額外的支持度，反而因為對中國態度搖擺，被綠營選民唾棄，最後驚險獲勝。

陳延昶表示，照理來說，一個驚險連任的市長，更應該自我反省、更勤於市政，檢討原因改變策略，重新累積政治能量才對。但柯文哲卻在總統的議題上屢屢判斷錯誤與民意偏離，例如中國領導人習近平重新定義「九二共識就是一國兩制」，這是將近8成人民不能接受的事，但柯文哲始終沒有對中國的惡意表態，反而想靠在政治光譜上左右逢源，騙更多選票，犯下最大戰略錯誤，因此柯在創黨之後，民調不升反降，最終想靠郭台銘翻身也被丟包，這是「政治現世報」。

陳延昶說，國民黨對郭台銘的態度轉彎，更令人瞠目結舌。上禮拜郭退黨，國民黨人撻伐不手軟，考紀會主委魏平政還揚言：「不是你退黨，我們就對你沒有辦法。」連「兄弟」口吻都出來了。但郭宣布不選後，國民黨變成上下一心，感謝郭睿智英明，顧全大局，前立委顏清標、前台北縣長周錫瑋都紛紛改口讚郭，這場「政壇現形記」，各種嘴臉實在令人不敢恭維。

陳延昶指出，國民黨想利用郭台銘來拉抬聲勢，又不想郭真的把手伸進這個百年大黨；柯文哲從政不過5年，還想靠郭董一步登天，登上大聯盟。這些「爛劇」在這幾個禮拜幾乎天天上演，如今這麼戲劇化的轉折落幕，「台灣人民已經看清楚2020年總統大選誰才是真正專心執政的人，應該是郭在這個局裡面，對台灣民主的最大貢獻」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法