揭郭棄選3原因 柯營：合作布局立委 可能提34席不分區

2019-09-18 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參加2020總統獨立參選人連署，外傳台北市長柯文哲拒任副手是讓郭棄選的最後一根稻草。對此有媒體引述柯陣營指出，其實香港反送中遲未落幕、怕變成國民黨敗選歷史罪人、郭團隊規模難應付全國大選，才是郭棄選的3大原因。柯營人士也透露，雙方未來將合作布局立委選舉，可能合作提滿34席不分區立委。

郭台銘前天深夜突然宣布不參加2020總統獨立參選人連署，外傳郭先和柯文哲會面，因柯婉拒擔任郭的副手，成為郭台銘棄選的最後一根稻草。《聯合報》報導，柯陣營人士指出，這件事其實很早就有說，柯認為市長做一半去參選涉及誠信問題，還是希望把任期做完。不過針對未來是否可能披橘袍參選？柯陣營則是沒把話說死，但不諱言此舉應不會加分。

針對郭棄選，柯陣營則表示，是有3大原因，包含香港反送中抗爭遲未落幕，民進黨可繼續操作「芒果乾」（亡國感）；目前韓國瑜民調落後，若郭加入競選恐背負讓韓落選的黑鍋；加上郭也認為自己團隊能量恐難以應付大選，才踩了煞車。

柯陣營人士也透露，由於台灣民眾黨是新政黨，區域立委至少要提名10席。郭柯兩方也打算合作布局立委選舉，目前已先溝通雙方可能參選人選和選區，包含柯營在北市至少提名5個選區，郭則是在新北市第十、七選區，及台中第五選區、高雄第二選區都可能派人參選，或有支持人選。至於在不分區立委提名上，雙方也可能合作提滿34席。

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