郭董「美女刺客戰隊」不散 傳出不排除加入2020立委選戰

2019-09-17 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘昨夜（16）投下政壇震撼彈，宣布不參選2020總統大選連署，今日也在臉書上發出影片表示，2020選舉「不願參與政治鬧劇」。但據悉，郭台銘的「美女戰隊幕僚群」並不會因此解散，且將會持續協助郭台銘參與政治。

據ETtoday新聞雲報導，郭台銘「美女戰隊幕僚群」會繼續協助郭台銘，以不同形式參與政治、貢獻台灣，且參選2020立委也是選項之一。

在郭柯王結盟成形後，郭台銘辦公室則注入新血，包括永齡基金會副執行長蔡沁瑜、永齡基金會顧問郭昕宜、高虹安，到昨日則還加入了主播吳怡萱，形成美女戰隊。

據悉，現幕僚群仍會留在郭辦不會解散，將會用其他方式參與政治。昨日有消息傳出，蔡沁瑜戶籍已遷到桃園八德，將力抗國民黨挺韓立委陳學聖；郭昕宜則是遷到台中北北區，對決立委沈智慧。

而外傳國民黨副主席郝龍斌曾6度勸退郭台銘，被認定是郭不參選總統連署的關鍵人物，郭辦今日上午則表示，郭台銘不選的決定無關他人，也無「被勸退說」存在。郭台明會持續用他的方式，參與國家進步與改變。

對此，郝龍斌也在昨日晚間與郭台銘會面；不過在此之前，郭台銘早就做出決定。

永齡基金會執行長劉宥彤今日在廣播節目上講到，郭台銘今天貼出的影片，其實早在國民黨31位大老登報前就已拍攝完，且有2種版本。

劉宥彤還表示，現在郭台銘決定不參與2020總統參選連署，郭柯王在政治層面上就已不存在。不過若蔡沁瑜、郭昕宜仍有意獨立參選立委，郭台銘應該不會有意見。

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