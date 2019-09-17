郭台銘退選 影片告白：不願參與政治鬧劇、不忍見支持者受到霸凌

2019-09-17 10:54

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘，昨晚以正式聲明昭告公眾「我決定不參與2020連署競選總統。」今早他在臉書上傳一段，片長一分半鐘的影片，吐露自己不參與連署的原因，是發現從初選以來，發現惡質的選舉風氣民粹盛行，因個人私利與派系利益階級鬥爭，撕裂台灣，不願參與政治鬧劇、也不忍心見到自己的支持者受到霸凌，這更與他參選初衷相悖。更公開呼籲要「回歸理性、負責任，才能為下一代找到未來」。

郭台銘在影片一開頭，先表達感謝，「對各位朋友、愛護郭台銘的鄉親父老、這段時間不離不棄的郭粉們，這段時間對他的關心，經過一段時間的思考，我向大家報告，我將不參與2020年總統候選人的連署。」

郭台銘說，想參與選舉，從不是為他個人私慾，也不是為政黨或派系的利益，他的參選初衷，是希望用他累積40年的經驗、人脈、和一顆熱忱的心，為中華民國拚經濟，為2300萬同胞拚未來，但惡質的選舉風氣民粹盛行，因個人私利與派系利益階級鬥爭，撕裂台灣。

郭台銘說，「我不願參與、也不忍心見到自己的支持者受到霸凌」，他表示，「中華民國是我們大家所愛」，呼籲「回歸理性、負責任，才能為下一代找到未來」。

郭台銘最後說，「我是永遠的中華民國派，當台灣需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。」最後，他謝謝大家，祝大家健康平安。

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