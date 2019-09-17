最後遊說郭台銘無效？ 柯文哲：何必追究人家為什麼不選

2019-09-17 10:42

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘昨深夜宣布不參選2020年總統，引發政壇震撼，本報今獨家報導，過去力拱郭參選台北市長柯文哲昨上午悄悄離開市府一個多小時，希望對郭做最後的遊說。柯文哲今早受訪沒有承認、但也未否認昨和郭見面，坦言自己只比媒體早一點時間知道郭決定不選，不過「如果你願意幫助人，何必去追究人家為什麼不選，他有跟你講這樣就好了。」

柯文哲否認自己第一時間聽了不開心，強調我們這種急重症外科醫生的，每天都在處理急診，都是不可確定的，所以倒不會覺得被偷襲或什麼。

至於傳出郭台銘最後決定不參選，是因柯文哲婉拒當副手？柯說，這是很早之前就講了，且如果要當副手，「我自己來選就好了」，因為當副總統選上，還是要離開台北市長這職務，還有一點，選舉還是要花很多錢、很多時間，自己在當北市長，實際的日常政務操作就知道，這實在很困難。

他並坦言，認為票沒有增加很多，不管實務上、理論上，郭柯配沒有比郭柯合增加多少票。

面對媒體頻頻追問到底昨天有沒有跟郭董見面？何時知道郭不會參選，是郭親自告訴他的嗎？柯只打哈哈笑說「你問這幹什麼？你幹嘛穿破的褲子？」「市府顧問蔡壁如每天都會帶消息回來。」

柯表示，「他有跟我講啦」，就還是尊重每一個人的決定，都可以理解，因為每個人都有他的人情世故；「如果你願意幫助人，何必去追究人家為什麼不選，他有跟你講這樣就好了。」

媒體追問，剛有說未來不排斥跟郭台銘合作，是民眾黨的立委雙方一起輔選？柯說，只要目標是大家為台灣好，都可以坐下來，可以在不同崗位上，以不潼方式來做出對台灣好的事情，但總是給人家沈澱一下、想一下怎麼合作。

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