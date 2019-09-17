郭宣布不選 梁文傑諷：柯文哲是迷惑失敗的女妖

2019-09-17 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘昨日（17日）深夜發表聲明，宣布不參與2020年總統大選連署，投下震撼彈，也讓先前積極拱郭參選的台北市長柯文哲「期望落空」。對此，台北市議員梁文傑在臉書發文，以希臘史詩《奧德賽》比喻，諷刺柯文哲是迷惑失敗的「賽蓮（Siren）女妖」。

梁文傑在臉書發文表示，《奧德賽》講到有一種人首鳥身的女妖，會用歌聲迷惑水手讓船觸礁。但英雄奧迪賽斯以白臘封耳，並把自己綁在桅杆上，這才平安離開。梁文傑說，「郭台銘是沒被迷惑的奧迪賽斯，柯文哲是迷惑失敗的女妖。」

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