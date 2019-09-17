郭台銘宣布不選的最後稻草？傳因柯文哲

2019-09-17 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨天深夜11點許宣布不參選2020總統，稱「對不起，我讓你們失望了！」投下震撼彈。有消息傳出，最終讓郭台銘做出決定，今天不登記連署參選總統的原因之一，是郭一直沒找合適的副手，昨和北市長柯文哲會面後，柯婉拒擔任郭的副手，成為郭台銘棄選的最後一根稻草。

據本報掌握消息，柯昨上午悄悄離開市府，希望對郭做最後的遊說，豈料郭深夜發表聲明不參加2020連署競選總統。

郭的聲明中強調不是被任何人影響，而是在思考過後，希望社會在關注國家領導人的選擇時，能回歸理性思考和政策的討論，才會做出如此決定。他也向期盼他參選2020的人表達歉意：「對不起，我讓你們失望了！」並強調「當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。」

《聯合報》引述消息人士說法，因今天是登記最後一天，依規定須同時登記副手人選。郭台銘昨白天致電柯文哲，邀請柯晚上面談，但雙方談過後，柯文哲婉拒郭的提議，郭台銘決定不參加2020連署競選總統。

報導提到，據消息人士觀察，郭台銘面臨國民黨有很大的壓力，原本有交情的朋友都不出聲，郭台銘在登記的最後關頭，需要柯文哲搭檔以提振士氣，但無法成局。

《上報》則報導，郭台銘雖在聲明中提及，不是因為任何人的勸說與影響而不參選，但昨晚8點多，郭台銘赴好友趙少康家中，做最後意見徵詢，與趙少康、郝龍斌深談了約2小時。

報導提到，郝龍斌從8月2日起到9月16日晚上，與郭台銘見面6次，用盡力氣勸郭台銘，盼勿脫黨參選，最後勸退郭台銘。

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