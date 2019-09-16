去年質詢揭男學生遭教練猥褻 王浩宇：監察院今天糾正了

2019-09-16 22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市議員王浩宇去年3月29日曾在議會質詢青溪國中棒球隊的黃姓教練涉嫌利用住校機會，猥褻10多名的男學生，「孩子叫到自己的房間摟抱、親吻，進到洗澡間強拍裸照，照片放手機欣賞，時間長達一年多，卻都沒有接受法律制裁…」事隔一年半，他今日在臉書PO文表示，當初質詢學校壓案，現在總算被監察院糾正了。

王浩宇引述監察委員高鳳仙調查「桃園市青溪國中黃姓教練性騷擾性侵害學生」案件指出，黃姓教練涉嫌性侵害7學生、性騷擾22學生，對全班學生打巴掌、罰青蛙跳或辱罵，學校違法聘任教練、未依法調查，主管未依法通報，7學生因轉學遭禁賽處分，監院糾正青溪國中。

另外，校方明知黃姓教練未具備C級以上教練證的聘任資格，卻未依法定聘用程序，由家長後援會授權的陳宗世違法聘用，黃姓學務主任、張前校長實有明確違失。除將黃姓教練移請檢察機關偵辦、檢討議處違失人員，並將包含張前校長在內的多名未依法通報的教育人員移請桃園市政府社會局裁罰。

對此，青溪國中下午表示，針對此案件的發生，深感遺憾。案發迄今學校積極配合監察院及教育局的調查，針對缺失部分，找尋解決策略，以提供學校體育班學生安全、健康的學習環境，學校會虛心檢討，建立相關通報流程，避免憾事發生，並配合接受上級單位的督導。

青溪國中改進的方式，包括教練團全面改組，依法聘任專業合格教練。針對家住外地的學生，安排輔導學生於鄰近的北科附工（桃園學苑）住宿。落實推動正向管教工作與性別平等教育，利用校內重大集會辦理學校教職員與學生的性平教育和預防霸凌的宣導與研習，加強專業知能。

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