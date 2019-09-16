幼兒園拿到宣導政績農民曆？沈智慧：我印的 未發給學校

2019-09-16 15:02

〔記者張菁雅／台中報導〕有民眾在臉書PO文表示，小孩從幼兒園拿回一本封面印有國民黨總統參選人韓國瑜、台中市長盧秀燕、立委沈智慧合照的農民曆，裡面還宣導政績。對此，沈智慧表示，農民曆是她印的，但沒有發到任何學校，不知道如何流到幼兒園。

沈智慧表示，她印製的農民曆除了在服務處供民眾索取，也有宮廟、社區、里長來索取，她沒有發到任何學校，因為農民曆是給大人看的，她的農民曆還特別放大字體，方便長輩閱讀，小孩怎麼會去看農民曆？農民曆發出去後，如何流到幼兒園，她不得而知。

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