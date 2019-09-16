余筱菁臉書PO台中農民曆截圖照 質疑公費宣傳特定候選人

2019-09-16 14:42

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕綠黨召集人、新竹縣議員余筱菁今天上午在她的臉書粉絲專頁PO出友人臉書貼文截圖，圖中有本據說是小孩子從台中市一家幼兒園帶回來的農民曆，封面上竟是國民黨總統參選人韓國瑜、台中市長盧秀燕、立委沈智慧的合體照片，她質疑：「這農民曆是不是用市府的錢做的？如果是就是公費宣傳特定候選人了。」

記者打行動電話聯繫余筱菁但她沒接，縣議員服務處邱姓助理說她出國，暫時也無法找到臉書粉專「余筱菁客家好妹仔」這篇貼文中的截圖是余筱菁哪位友人的臉書內容，因此無法進一步得知截圖中農民曆來源的詳細背景為何。

余筱菁自己在臉書粉專貼文中說：「我的20年好友，說在台中幼稚園發這一本農民曆，裡面有今年的總統候選人+台中市長+台中國民黨立委。」但奇怪的是，截圖中的農民曆封面上，合體3人的眼部都被用黑色色帶覆蓋，不知道是原本封面上就有覆蓋，還是余筱菁的好友PO臉書時加上去的。

余筱菁也在粉專貼文中質疑：「請問這農民曆是不是用市府的錢做的？如果是就是公費宣傳特定候選人了。在幼稚園發？!!What!!!~宗教+政治請退出校園好嗎？」

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