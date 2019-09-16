民進黨團本會期不列優先法案 李俊俋：先處理法定事項

2019-09-16 14:31

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院新會期將於明天（17日）開議，民進黨團上午召開黨團大會，黨團書記長李俊俋表示，會議有兩個結論，一是各委員會召委名單確定，另一則是本會期不列優先法案，就是先處理法定事項，包括總預算案、審計長同意權、軍購特別預算等，至於「中共代理人」修法，尚待討論凝聚共識，絕無「打假球」。

立院將於19日進行召委選舉，據了解，目前各委員會民進黨的候選人為：內政委員會李俊俋；外交及國防委員會王定宇、趙天麟；交通委員會葉宜津；經濟委員會蘇震清；財政委員會施義芳；教育及文化委員會李麗芬；社會福利及衛生環境委員會邱泰源；司法及法制委員會段宜康，周春米。

至於民進黨本會期的重點及策略，李俊俋表示，這會期不會列哪些是優先法案、哪些不是，由於本會期特別短，再加上明年1月大選，現在初步的規劃就是先把法定事項完成，包括審計長同意權，10月1日就要上任，第二部分則是總預算，本會期是預算會期，將儘速審議完成。

至於「中共代理人」修法，李俊俋強調，從來沒有暫緩或是不審，有人說「打假球」，這大概是他們習慣的用語，中共代理人修法大家尚未坐下來好好討論，法案牽涉非常廣，大家也有不同意見，若一開議就討論，勢必整個會期就掛了，因國民黨團勢必全力杯葛，「這對會期的推展有幫助嗎？」

李俊俋說，有關「中共代理人」法案，我們持續討論、凝聚共識，待法定事項處理完再討論，並沒有說不討論或什麼時間一定要處理完，至於何時推出，「瓜熟我們就會把他抓下來」。

民進黨立委羅致政指出，「中共代理人」修法有很多不同的版本，包括行政院有陸委會的版本，未來在討論過程當中比較能夠聚焦，到底哪一個版本優先，至於在內容上，犯罪明確化是非常重要的，如何同時在國安和台灣自由、民主、人權之間取得平衡，這也是必要的考量。

民進黨立委余天認為，很多法案其實不應該排在這個會期，因為立委大部分在選舉，一邊要競選、一邊又要動員開會，造成各委員的困擾。

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