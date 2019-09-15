誰來挑戰蔡其昌？ 國民黨情急之下可能推他....

2019-09-15 09:49

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市立委第1選區近年被國民黨視為艱困選區，爭取連任的民進黨立委蔡其昌無非是台中最強立委。前陸委會副主委張顯耀婉拒徵召至台中參選，海線藍營人士指出挺韓雲林菜農林佳新將至台中挑戰蔡其昌，等進一步確認就會公布參選。

昨夜韓國瑜至鎮瀾宮造勢，藍營人氣王謝龍介上台助講，要大甲民眾票投顏寬恆，主持人趕緊說，顏不是參選大甲區，隨後尷尬說，這區派不出參選人，可以挑戰蔡其昌，謝龍介笑稱，如果早一點知道就遷戶籍跟蔡其昌PK，逗得台下支持者鼓掌叫好。

但主持人說，已經有找到合適人選洽談。據了解，國民黨部將徵召長期關心農業，也常上政論節目的林佳新參選，林佳新與韓國瑜關係良好，被稱為大砲菜農。記者今日向國民黨台中市黨部主委顏文正與林佳新本人查證，皆無法獲得回應。

蔡其昌連續兩屆大勝藍營候選人陳添旺與顏秋月，陳跟顏皆無意再度挑戰蔡其昌，藍營在第一選區始終無法推派合適人選，顏跟陳皆無意再參選，一度傳聞市議員李榮鴻有意推派媳婦，但皆無疾而終。

林佳新常上政論節目，替農民發聲，台中第一選區農民頗多，藍營支持者有一定的基本盤，林佳新有其優勢。若與梧棲大甲皆有淵源的無黨籍市議員陳廷秀也代表民眾黨參選，勢必帶給蔡其昌衝擊。

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