韓粉在臉書留言「準備喪事」 高市議員：不管什麼粉，恐嚇就告

2019-09-14 21:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市藍議員邱于軒FB遭留言「準備喪事」，今天傍晚到刑警大隊報案，控告署名Liixn Zhu網友恐嚇，自稱因大港開唱帶風向，綠營配合指她查水表才被網友霸凌，一次告6名網友，但Liixn Zhu被人發現是韓粉，應非針對邱恐嚇，但邱強調不管什麼粉，恐嚇她就提告。

邱于軒表示，已非第一次被網友、電話恐嚇霸凌，這一次甚至有網友留言「你可以回家準備喪事了」，她決定站出來，控告這名留言「準備喪事」的恐嚇罪，她認為因為被一些媒體帶風向查水表，才讓她遭受網友恐嚇，還有人留言不堪入耳的文字。

據了解，邱議員指遭恐嚇的po圖，其實是刨路照片，並非大港開唱照，Liixn Zhu留言恐嚇是針對留言「銑刨只是表面」的網友Jimmy，恐嚇者明顯是出征的韓粉。

邱于軒的FB貼市府銑刨路面的照片，吸引許多網友留言褒貶都有，邱發現網友Liixn Zhu留言「你可以回家準備喪事了」，由邱的小編特意在上一個網友Jimmy留言，加上「死亡威脅」，凸顯自己被恐嚇，向媒體表示被恐嚇，但被眼尖的媒體記者和員警發現，「準備喪事」的死亡威脅用簡體字，應非針對邱議員，而是針對上一個留言者Jimmy。

警方初步研判應該是網友互嗆，至於是否恐嚇邱議員，警方持保留態度，據了解，網友Jimmy針對邱po的刨路照片留言「洗刨只是做表面而已，照片中的路基已沈陷，須要重做！你跟韓市府只做表面工夫，毫無專業可言」，引發另一名韓粉網友Liixn Zhu不滿，在該則留言下回言「你可以回家準備喪事了」。

邱覺得Liixn Zhu留言「準備喪事」是針對她，擷圖後向刑大報案，不過，根據留言和回應文對照，應是針對上一個網友Jimmy留言恐嚇，而非恐嚇邱議員，警方表示已受理報案，將會一一釐清、調查。

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