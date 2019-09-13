藍議員上節目護航韓國瑜 慘遭陳凝觀「一路打臉」狠電

2019-09-13 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜「市政選舉兩頭燒」惹出不少爭議。日前國民黨高雄市議員邱于軒上節目替韓國瑜辯護，結果被主持人狂嗆「你這個論述我都聽不下去」，接著更一一打臉邱替韓國瑜辯論的說詞。相關影片被剪輯PO網後，引發網友熱烈討論。

邱于軒日前在政論節目「年代向錢看」替韓國瑜護航，表示之前搭韓國瑜的車，韓為了怕又被說遲到，因此表定的活動想要早點到活動現場，邱于軒說，在車上，她看到韓國瑜「狀況不對，眼睛都紅了」，韓還向她嘆氣表示「我壓力真的很大」。不過，主持人陳凝觀當場開嗆「欸，邱于軒，你這個論述我都聽不下去，壓力如果大到不能承受，那就退選啊，不要耽誤台灣的前途。壓力如果大到沒辦法管理市政，那也不要耽誤高雄市民」。

邱于軒接著表示「該檢討我們就檢討，但是現在沒有舞台讓大家知道韓國瑜在做什麼」，講到此處，陳凝觀立刻大聲打斷，「沒有舞台？韓國瑜每個禮拜造勢，你跟我說沒有舞台？韓國瑜不是沒有舞台，是沒有內容跟政績」！

最後，陳凝觀更嗆，「我告訴你們開議要做什麼，你們承諾高雄說，高雄首富、高雄發大財，結果韓國瑜選舉發大財，但是高雄沒有發大財，你林園的鄉親有發大財嗎？高雄比方說那些三多商圈、漢神商圈啦，一堆商圈小老百姓有發財嗎」？

粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」分享了這段剪輯影片後，也立刻引起熱議，不到6小時已有1000多則留言及500次分享。網友也紛紛留言表示「主持人棒棒 邱于軒別再拗了」、「感覺這位議員護主心切」、「看凝觀打臉對方好療癒」、「我一向不對主持人做個人崇拜！這次就獻給陳凝觀了！」、「上陳凝觀節目真的比上其他的政論壓力大」、「一個議員不監督高雄市長」、「這戰鬥力也太強大了」、「狂電欸，看的好爽」。

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