大港開唱停辦 罷韓團隊怒批「借廁所」議員政治追殺

2019-09-12 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕舉辦多年的高雄獨立音樂節「大港開唱」團隊昨晚（11日）在臉書宣布明年停辦，樂迷哀鴻遍野，引起外界批評高雄市長韓國瑜繼「春吶」後，又毀了一個音樂祭品牌。發起罷免高雄市長韓國瑜的團隊「Wecare高雄」今日（12日）在臉書表示，「美好的事情為什麼都離開高雄」，更指之前稱高雄海洋文化及流行音樂中心「進去最多只是借廁所」的市議員邱于軒，質詢時跟市長「一搭一唱，抹黑追殺大港開唱」，痛批「把一個台灣最重要的音樂祭打成弊案」。

發起罷韓的「Wecare高雄」在臉書表示，大港開唱，不只是個舉辦11年的重要音樂祭，更是台灣與世界音樂祭的重要連結，「換個人做有沒有差，真的有差、差非常多！」

「Wecare高雄」指出，之前在政論節目稱高雄海音中心「進去最多只是借廁所」的市議員邱于軒，在議會質詢時跟韓國瑜一搭一唱，「抹黑追殺大港開唱」，從文化局、從文化部調盡一切資料，就是要好好的殺大港一頓，並感概「為什麼美好的事情都要離開高雄」。

「Wecare高雄」痛批，邱于軒雖然為之前的「廁所說」道歉，但是選上了以後可以看到她如何在議事堂羞辱事務官、羞辱專業法人的執行長、甚至基層同仁都要叫來議會罵。「把一個台灣最重要的音樂祭打成弊案，就如同抹黑氣爆善款一般」，弄得人仰馬翻，逼走出身專業背景的海音中心執行長與副執行長，台北流行音樂中心都已經在測試演出，而高雄的還在議會裡被政治鬥爭，「這只是一場質詢嗎？亦或是一次報復行動嗎？」

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