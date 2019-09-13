55年前的中秋！台灣人冒命「自救」抗蔣政權

2019-09-13 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕中秋佳節家家戶戶團圓賞月，但55年前的中秋節卻有3名台大師生，選擇冒命印刷《台灣人民自救宣言》，呼籲政府正視「一個中國，一個台灣」的事實，在團圓的節日成為了當年的「政治犯」，從此被蔣氏獨裁政權視為眼中釘。

據《沃草》整理報導，1964年農曆8月15日（公曆9月20日），台大教授彭明敏、台大學生魏廷朝及謝聰敏，冒著生命危險秘密印刷《台灣人民自救宣言》，內容呼籲政府正視「一個中國，一個台灣」這個鐵一般的事實，並批評蔣氏獨裁政權「反攻大陸」的謊言，以及「正名制憲」的願景。

這份迄今超過半世紀的宣言，在今日看來仍鏗鏘有力，批判內容雖然在言論自由的現代看似極為合理，但他們當時卻沒有發出任何一份宣言即遭國民黨特務逮捕，因為早已被獨裁政權盯上。

最後這起「台灣人民自救宣言案」，彭明敏教授遭判8年，學生魏廷朝、謝聰敏遭判10年；雖在國際輿論的壓力下，彭明敏被特赦，2名學生刑期減半，但他們從此背著政治犯的身分，飽受蔣氏獨裁政權的針對。

據悉，彭明敏教授則於1970年流亡海外，1992年返台參與民進黨活動；魏廷朝和謝聰敏2人出獄後又遭誣陷而再度入獄受刑求。魏廷朝在3次入獄後，1999年心肌梗塞逝世；謝聰敏1979年出國，直至1988年才得以返台投入民進黨，曾當選立委，於上週日（8）仙逝，享壽85歲。

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《台灣人民自救宣言》全文（彭明敏文教基金會鯨魚網站）

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