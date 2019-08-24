美國Youtuber拍片大讚台灣 還邀眾多大咖發聲齊挺台

2019-08-24 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕不顧北京反對！台灣自行車玩家張修維（Shosho Chang）藉由騎自行車向全世界訴說台灣的故事、傳遞台灣獨立（Taiwan'a independence）的理念。國外Youtuber Dan Mace受張修維邀請，來台騎乘自行車並拍攝影片。Dan Mace在該影片中也詳述了台灣的歷史，與現今兩岸的情勢，連帶也聲援了香港。最後，Dan Mace更串連了眾多在各自領域頗有影響力的重量級人物，一同為張維修打氣。

Dan Mace表示，希望該影片除了展現台灣的美麗之外，還有更深遠的願景，於是協助張修維創建自己的YouTube頻道，得以自由地向全球傳遞台灣獨立（Taiwan'a independence）的理念，Dan Mace更串連了眾多「世界級」youtuber，包含擁有1100萬訂閱數的Youtuber Casey Neistat、有387萬訂閱數的Peter Mckinnon、有180萬訂閱數的Elle Mills、動畫師Danny Casale、「368 Gaming」經營人Collin Cornwell、旅遊達人Brett Conti、台客劇場 TKstory、音樂平台Epidemic Sound團隊、企業顧問MoreWillie、藝術家Cocovan等人，一同給張修維鼓勵與支持。同時也邀請觀看該影片的人們也到張修維的頻道上，給予張修維以及台灣應得的鼓勵。而英語教學頻道「阿滴英文」也在該影片下方留言，「Thank you Dan, awesome video!」（謝謝你，丹，超讚的影片）。

在影片中，Dan Mace一開頭介紹，台灣是座美麗的島嶼，距離中國沿岸100英里，有著豐富而動盪的政治歷史。接著說到，台灣的正式名稱是「中華民國」（Republic of China），台灣不是中國，然而又是「中國」，讓他直呼「這超詭異，不是嗎？」

Dan Mace接著解釋，台灣這座島嶼的主權被轉手多次，首先在17世紀被荷蘭殖民，接著被清帝國納入版圖，再來是日本，接著就是1949年由國民黨所帶來的中華民國，接管了這裡的居民，並實行了長達50年的獨裁統治。而直到2000年政黨輪替，台灣才走進民主體制。

Dan Mace指出，中國領導人認為台灣屬於中國的一部分，並揚言不排除武力進攻，並不斷在國際活動上，打壓台灣主權，甚至，不但脅迫跨國企業稱台灣「中國台灣」，還阻撓台灣代表自己參加聯合國。

影片連結

擁有1100萬訂閱數的「世界級」Youtuber Casey Neistat祝賀張維修的頻道開張。（圖擷取自Youtube_Dan Mace）

知名英語教學頻道「阿滴英文」也在該影片下方留言，「Thank you Dan, awesome video!」（謝謝你，丹，超讚的影片！）（圖擷取自Youtube_Dan Mace）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法