連戰聯合藍營大老登報連署 沈榮欽：難得慷慨

2019-09-13 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨榮譽主席連戰等人昨（12）在報紙刊登半版廣告，溫情呼籲郭韓合作，鴻海創辦人郭台銘卻退黨打臉。加拿大約克大學副教授沈榮欽調侃，連戰對台灣或中國都同樣吝嗇，這次出資率領國民黨大老登報，應該是他難得慷慨的時刻了。

沈榮欽發臉書指出，過去連勝文競選時，僅為高雄氣爆捐出10萬元，連家因此被譏諷，向來對台灣極其吝嗇，對中國卻大方無比。時任競選總幹事蔡正元因此爆料，連戰夫婦捐給2008年川震及2012年雲南彝良縣大地震的千萬捐款，都是代人捐贈。沈榮欽嘆，可見連戰無論對台灣或中國都同樣吝嗇。

文中寫道，連戰唯一大方的時刻，是伍澤元涉及四汴頭弊案時，檢察官意外查出連家匯款3628萬元給伍澤元卻未申報，因此連戰這次出資登報，應該是他難得慷慨的時刻了。

此外，沈榮欽也忍不住抱怨國民黨的文宣美學「令人難以下嚥」。他說，雙十國慶Logo在國民黨下野後立刻脫胎換骨，長輩圖也能做得更質感些，而公務體系文宣也不是大問題，最近廣受好評的《屏東縣政府旅遊手冊》設計公司就是一例。

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