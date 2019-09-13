郭台銘退黨》傳連戰心情沉重 望郭勿使藍營分裂

2019-09-13 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕以國民黨榮譽黨主席連戰為首的黨內大老共31人，昨日（12）在各大報刊登「團結、奮鬥、救中華民國」連署聲明，希望郭台銘與韓國瑜合作，不料，郭台銘卻憤而退黨。據悉，連戰為此感到心情沉重，希望郭退黨不要造成藍營內部分裂。

據中時電子報報導，有近連人士指出，黨內連署的31名大老都遵循中山遺訓，但郭董所謂「推翻中華民國命運」，只有靠國民黨全體群策群力才能完成，否則會造成分裂。據悉，連戰發動連署已發想約2星期，只是不料刊登後郭台銘馬上退黨。

知情人士也指出，昨日的聲明不僅是呼籲郭韓合作，也要告訴包括王金平在內的藍營人士，國民黨黨內一定要團結挺韓，希望郭王等人能體會。

郭辦昨日上午發表退黨聲明時，大罵這31人中有人「身在曹營心在漢」，下午郭台銘親擬聲明，也痛批國民黨的「分贓與腐朽文化」。但根據知情人士說法，國民黨大老們仍希望郭台銘能在正式登記前回心轉意，不要參選。

上報也報導連戰與郭台銘父執輩有師生關係，兩家可說是世交，淵源深厚。甚至在郭台明當時赴中國投創富士康時，曾惹火中國高官，最後也是連戰出手相助，才化解雙方誤會。

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