政院遭批大撒幣 Kolas：育兒津貼、租金補貼不該上路嗎？

2019-09-12 19:30

〔記者李欣芳／台北報導〕對行政院近來頻頻釋出多項利多政策，連日來遭國民黨中央及立院黨團抨擊，國民黨主席吳敦義批評行政院長蘇貞昌是「散財童子」，國民黨團今天也質疑行政院大撒幣拼選舉，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午在臉書反擊。

Kolas說，現在的政府被KMT罵「大撒幣」的罪名，包括：為了保護孩子，補助老舊娃娃車汰舊換新；為了協助單身青年與婚育家庭，補助租金；為了減輕家長帶小孩的負擔，補助育兒津貼；為了對抗C肝提升疫苗品質，補助疫苗；為了遵守法律，老農津貼依法調高…這些都被國民黨立院黨團及國民黨主席說成亂花錢。難道國民黨的朋友們認為這些都是錯誤的政策，都不該上路？

她指出，民進黨政府執政3年，政府終於因為稅收成長，施政後還有剩餘，於是有了歲計剩餘，（國民黨執政八年歲計賸餘是負成長，入不敷出））因為懂得開源節流。我們不亂花錢，在嚴守財政紀律的前提之下，提出新政策，卻因為選舉到來，無所不罵，被情緒化地被國民黨立院黨團罵成「大撒幣」、被國民黨主席吳敦義罵成「散財童子」。

Kolas表示，我們的確是跟國民黨政府很不一樣的政府。國民黨執政時期因為財政困窘而做不來的、做不到的、做不好的，我們來做。而且現在還有做不夠的，還要繼續加強做。不要只為自己想，要為人民想。

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