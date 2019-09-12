韓國瑜想靠中國發大財？ 松田康博打臉：時代不一樣了

2019-09-12 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前與日本學者訪問團會面，稱「等日本人等了25分鐘」，被日本學者松田康博在臉書發文打臉。最近松田康博接受媒體訪問，聊到2020年總統大選，松田康博分析，現在的情勢已經與過去不同，韓國瑜想靠中國「發大財」，已經沒有這樣的條件。

松田康博最近接受《自由亞洲電台》 專訪，談到2020年總統大選，他表示，去年九合一選舉國民黨大勝，但維持不了半年，現在民調都顯示總統蔡英文的選情較佳，國際上的因素就是美國與中國對立。松田康博說，過往台灣與中國之間的經貿關係，是在美中關係穩定的情勢下發展，台灣人在中國投資、賺錢，但是現在這個條件已經沒有了，在中國生產再出口北美的模式已經動搖，世界已經改變。

松田康博分析，雖然國民黨先前情勢大好，但現在贏的賽局卻玩到比較不利的狀況，如果是台北市長柯文哲參選總統，「大綠」將會分裂，但如果鴻海集團創辦人郭台銘參選，「大藍」將會分裂，對蔡英文有利。

被問到現在跟中國不一定能賺大錢，在與韓國瑜碰面的時候有提醒他嗎？松田康博回答說，他沒有特別提到這個具體話題，但是現在的國際局勢，像是美中的關係、美中戰略的對立，跟過去馬政府時代已經完全不一樣了。

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