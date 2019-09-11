桃園明年總預算歲出1242.34億 升格至今成長35％

2019-09-11 22:45

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市109年度總預算案編製完成，今天送市政會議通過，未來將送請市議會審議；明年總預算，歲入編列1104.08億元，歲出1243.34億元，歲入歲出差短138.26億元，桃園市升格後預算逐年增加，從一○四年917.81億元至明年的1242.34億元，假若明年預算分毫未刪，將較104年增加35.36%。

副市長游建華表示，預算增加主因為社福人口成長、少子女化對策計畫及公共建設高峰期；軌道建設包括捷運綠線、中壢延伸線、捷運棕線、鐵路地下化等項目，合計編列51.66億元，另路平、瓶頸道路打通與道路闢建計畫，編列36.13億元；河川整治、污水及雨水下水道系統等水環境建設，編列30.05億元，此外，在提升人行道品質、興建各類公園、多目標停車場、市場升級、建置智能路燈、建立低碳綠色城市及智慧城市，也編列預算持續推動。

文化建設方面，市立美術館、圖書總館、流行音樂劇場、原住民族文創園區、客庄茶文化園區、永安海螺文化園區，編列14.24億元；體育方面，興建國民運動中心、體育園區、天幕球場、棒壘球場、水上運動基地等，編列11.82億元。

教育投資上，新設學校、幼兒園、班班有冷氣計畫等編列24.41億元；社會福利方面，包括弱勢生活補助及長照2.0，編列67.62億元，在少子女化對策上，生育津貼、育兒津貼、托育補助、幼兒就學補助等，編列69.71億元；住宅政策則編列6.94億元進行住宅補貼與包租代管計畫。

主計處長林世杰表示，109年度桃園市總預算案歲出編列1242.34億元，較108年度增加97.23億元，歲出項目以教育科學文化支出最高，編列483.69億元，占38.93%；資本門支出所占比例則為25.19%。

歲入按來源別分析，前三項為稅課收入624.91億元，占56.6%，補助及協助收入編列295.31億元，占26.75%；營業盈餘及事業收入編列91.1億元，占8.16%，這部分則是拍賣市府抵費地。

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