徐耀昌滿意度排後段班 苗栗議員看法不一

2019-09-11 19:22

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣長徐耀昌於《天下雜誌》縣市首長施政滿意度退步至第18名，民進黨苗栗縣議員陳光軒認為，年輕人未看到縣內經商進步、許多建設落後周邊縣市令縣民失望；時代力量議員曾玟學也說，縣府許多經費未花在刀口上，無法提升人民生活；但國民黨副議長李文斌則為徐抱不平，強調縣長省吃儉用、招商引資有目共睹，鄉親都有明顯感受。

對於施政成績退步5名，跌到全國倒數第3名，徐耀昌深不以為然，質疑《天下》不夠客觀，更痛批調查根本是「用錢堆出來的。」

陳光軒表示，去年徐耀昌於《天下》評比中大幅進步到第13名，當時還歡欣鼓舞宣揚，但今年退步就反批《天下》，實在有失公允，尤其審視徐耀昌第二屆任期，都未看到顯著的經商進步，縣府總預算連續25年分文未刪，也顯示預算編列大有問題，整體建設相較鄰近的新竹、台中更落後10年以上，拿到此不及格成績並不讓人意外。

曾玟學認為，雖然苗栗財政困窘，但縣府許多公帑都未花在刀口上，例如路況凹凸不平、托育環境及大眾運輸系統等基礎設施都不完備，反而多了許多華而不實的建設，無法實際提升人民感受。

李文斌則為徐耀昌大感不平，質疑《天下》民調公信力不足，而苗栗在財政困窘情況下，縣長上任來努力省吃儉用、樽節小型工程款、社團補助等，為縣內省下許多錢，另又努力向中央爭取多項前瞻經費，積極招商引資達8000多億，也讓縣民不用離鄉背井找工作，在地鄉親都十分有感，反而是《天下》高高在上的民調結果，與實際情況有落差。

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