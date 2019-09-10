尷尬！韓國瑜提早北上造勢 差點沒座位吃飯...用這方法應急

2019-09-10 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九8日受邀為國民黨總統參選人韓國瑜新北造勢站台，沒想到致詞到一半韓國瑜抵達會場，馬英九便在現場韓粉的鼓譟下被迫下台。韓國瑜今天再度北上參加造勢活動，兩人原有機會碰面，馬英九卻提前到場並待10鐘後離開，因此雙方全程未同台、零互動，現場也發生小插曲，主辦單位沒有事前準備用餐席次給韓國瑜，因此急忙手寫名牌來應急。

國民黨今天在台北市舉行中國國民黨「2020勝選暨黨台北市里長服務促進會授證典禮」，昨晚發出通知，馬英九6點30分到35分蒞臨致詞，而韓國瑜則在晚間7點30分抵達會場；之後的最新規劃提早了不少，韓國瑜在現場的時間改為6點到8點，馬英九則改成6時25分到、6時30分致詞。

不過今天馬英九卻提早到5點53分就抵達現場，約莫待了10分鐘後就馬上離去，而原定6點抵達的韓國瑜則是直到6點5分才現身，此時馬英九已經準備離開，兩人因此錯失同台以及互動的機會。

除此之外，過程也發生小插曲，現場主桌上有馬英九、吳敦義、郝龍斌等人名牌，不過似乎忘了準備韓國瑜用餐的座位，桌上竟然唯獨缺了國民黨總統參選人韓國瑜的名牌，主辦單位發現後急忙請現場工作人員用簽字筆補寫一張名牌放上主桌，場面稍顯尷尬。

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