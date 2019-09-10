金門衛生局長「推擊」醫師 監委調查行政責任

2019-09-10 19:18

〔記者謝君臨／台北報導〕金門縣衛生局局長王漢志6日晚間疑因酒醉，在陪同家人就診時，竟於衛生福利部金門醫院急診室「推擊」醫師，還口出惡言，引發媒體關注與報導。王雖於事後向醫師致歉，仍被記2支小過並暫調縣府協助縣政運作。而為了釐清相關人是否涉及行政責任，監察委員張武修、林雅鋒今申請自動調查。

監委表示，近年國內醫療院所針對「急診暴力零容忍」正處於關鍵推廣階段，衛福部也三令五申，拒絕醫院暴力且不容許任何理由於醫院滋事，甚至對醫護人員言語恐嚇、威脅或暴力相向之立場。

然而，王漢志身為地方衛生主管機關首長，主管衛生醫療業務，卻公然對急診室值班醫師動粗之不當言行，是否已違法失職？又現行醫療體制法令，對於保障醫護人員、就診民眾的安全規範有無不足？相關疑義，事涉公務人員官箴、民眾基本人權保障及維護國際醫療形象等面向，實有深入調查瞭解之必要。

本月6日晚間，王漢志陪同兄長前往金門醫院急診，疑因不耐久等，先在候診室與工作人員發生口角，後來進入診間質問值班醫師，並以手指「推擊」醫師，醫師向後踉蹌一小步。保全人員聞聲進入要求「不要動手」，王在候診室裡飆罵「啥米咖小」等一堆醉語。事後值班醫師不甘受辱報案。

事後，王漢志解釋，當天傍晚參加軍民秋節聯誼餐會後，晚間10點左右哥哥發高燒前往醫院掛急診，未料在急診室等了很久都沒人來處理，他無法忍受，一時情急之下才會對醫師「輕輕推了一下」，但錯了就是錯了，一定坦然接受處分。

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