被點名列入民眾黨不分區？賴香伶：意願很低

2019-09-10 14:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，劍指國會席次。他今證實，不分區立委名單中，有徵詢北市勞動局長賴香伶等人，至於如何排序，還需再討論。對此，賴香伶今天受訪坦言「有（被徵詢）」，但已表達意願很低，市長回以再找時間談一談，不過兩人最近都太忙了，目前沒有特別再談過。

賴香伶工運背景出身，柯文哲2014年勝選台北市長，即透過遴選方式，將賴香伶延攬進入市府小內閣。賴香伶擔任局長表現突出，有「全台唯一勞動局長」的稱號，柯組黨後，其形象、專業，也讓她屢屢被點名可以列入不分區名單。

賴香伶表示，她認為不分區立委是一件很嚴肅慎重的事情，不管是大黨小黨，特別是小黨，要更慎重其事，不分區立委應該是一個羅列各種專才很好的平台，「市長可以廣招更多英才或是專業者」。

賴香伶說，當初透過I-Voting當選台北市勞動局長，就有提出想做的事情，在這節骨眼上，雖然現在第二任，但也因為I-Voting才會留下來，很多勞團也很期待我們繼續做阿，「所以我跟市長說希望能做好做滿，也是一個承諾。」

至於是否會推薦其他勞權或是社福相關的人才？賴香伶直言，入黨是一個很正式的門檻，很多勞團的人過去都傾向跟政黨保持距離，就算有合作也不一定會入黨，推薦歸推薦，但入黨一定是會考慮的因素之一。

她並指出，現在很多年輕的政治工作者，也跟社運保持很好合作，所以是不是一定是社運人士成為不分區，關鍵還是政策方向可以得到社會認同，很多小黨的人也很優秀，但內容跟政策面的說服力可能都不夠。

談到目前想做的，賴香伶說，首先是「住院醫師」9月納入勞基法後執行的狀況，這是台灣首次有專業者以實習跟雇用的名義綁在一起，這型態很挑戰勞基法「執法」、「想要保護的（對象）」這兩個問題；現在開始到年底，蒐集相關資料，包括像是排班、薪資、適法上有沒有需要函釋的地方。

此外就是新型態的平台經濟，像是foodpanda、Uber等衍伸出來的雇傭跟承攬的關係，她認為在勞動關係跟勞動條件上很挑戰法令。

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