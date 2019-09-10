若明天是總統大選投票日 蔡英文45.9％贏過韓國瑜34.7％

2019-09-10 13:15

〔記者廖千瑩／台北報導〕《天下雜誌》今天公布2019年縣市首長施政滿意度調查，調查同時也針對2020總統人選，了解人民心目中屬意的候選人。值得注意的是，當詢問受訪者明天就是總統投票日會投給誰時，回答蔡英文為45.9％、韓國瑜為34.7％，兩者差距超過11個百分點。

進一步分析也指出，六都中蔡英文大獲全勝，台北、桃園、台南、高雄均贏超過10個百分點。即使是韓國瑜的大本營高雄市，蔡英文也贏12個百分點。但在藍營執政的台中市，差距縮小至不到7個百分點，新北市更差不到3個百分點。

在非六都地區，蔡英文也一路開綠燈。韓國瑜的勝選區域則集中在人口和規模較小的藍營縣市：新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣。

若台北市長柯文哲個人參選，3人對戰中，蔡英文會以31％贏過其他兩人。但進一步從數據來看，49歲以下則是柯文哲領先，吸納瓜分蔡英文的支持者。

另根據《天下》的調查，也可以發現人民更希望藍綠回歸經濟議題。當問到未來領導者最應該優先處理的項目，有35.7％認為是經濟發展，即使將國家安全和兩岸關係分數相加，仍不敵國人對經濟發展的憂慮。

天下這項調查進行時間為7月18日至8月22日，調查對象為居住在台閩地區年滿20歲以上的居民，總成功樣本數為14818位。調查方法是以台閩地區為調查母體進行分層隨機抽樣電話調查，為符合縣市代表性，各縣市需完訪樣本數依縣市人口數，從550至1004個。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法