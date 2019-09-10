憂新身分證走向「實名制」監控 學者：應成立個資專責機關

2019-09-10 12:59

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對政府預計於明年10月起換發新一代數位身分證，台灣人權促進會等團體今召開記者會質疑，新身分證恐有侵害隱私等5大問題，將向監察院遞交陳情書。此外中央研究院副研究員莊庭瑞更在會中呼籲，台灣對於個資保護應有更具體的法律及獨立專責機關，以確保台灣不會走向中國「實名制」體制。

台灣人權促進會專案經理何明諠今指出，內政部今年3月招標「新一代國民身分證規劃案」共有5大問題，包括還沒看到細部規劃成果就招標33億元印製案、9位評審委員中有6位外部專家是退休公務員、尚未公開規劃案就送行政院會核定、無視個資法規範模糊且欠缺專責主管機關、內政部2017年委請政治大學團隊舉行公民審議的會議記錄近日遭移除等。

對於這些問題，民團呼籲，內政部應立即公開數位身分證細部規劃報告，完善民主參與程序，此外民團也將向監察院遞交陳情書，請監委介入調查行政機關在本案有無程序瑕疵。

莊庭瑞表示，現行「戶籍法」並未明定身分證的使用範圍，如果能透過身分證字號串接各種資訊，對隱私權的保障令人憂心，台灣需要更明文的法律保障及獨立的個資保護機關，確保台灣不會走向「實名制」監控體制。

對於民團的質疑，內政部表示，公、私部門蒐集、處理及應用民眾個資都受到個資法規範，依法不能做「目的以外之利用」，且新版數位身分證與現行紙本身分證同樣只作為身分識別，不但卡面資料比紙本更少，防偽功能也較高，民眾也可自行選擇是否使用其他功能。

對於發包問題，內政部也強調，數位身分證的發行包括系統、製卡、行政作業、法規、宣傳等面向，先前發包予中央印製廠的部分僅為製卡面，系統面會等細部規劃出來後會再對外招標。

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