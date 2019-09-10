韓國瑜爆粗口 王丹：中華文化取代東吳英文成為最大輸家

2019-09-10 12:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨候選人韓國瑜前晚在造勢大會爆粗口，要支持者用「他奶奶的」回擊抹黑言論，引發爭議。中國民運人士王丹今天在臉書批評，「這不是沈淪，什麼是沈淪？」中華文化正式取代東吳大學英文系，成為這次大選的最大輸家。東吳英文系退居第二。

王丹說，韓國瑜公然號召他的支持者對於批評他的人，回敬粗口「他奶奶的」。然後又說他的四大理念包括中華文化。中華文化講究禮儀，「他奶奶的」都能罵出口，不要說「中華文化」了，連「文化」都沾不上邊。從孔子到孟子，中華文化哪位宗師教導過「他奶奶的」這句髒話？

王丹認為，國民黨前總統馬英九是哈佛博士，現任主席吳敦義歷史系出身，挺藍媒體《聯合報》因為陳為廷挑戰教育部長就用頭版批評「不禮貌」，自詡捍衛中華文化正統的你們，對於「他奶奶的」成為你們支持的候選人的競選口號，內心真的一點羞愧和不自在都沒有嗎？

王丹強調，同時，也請台灣所有支持韓國瑜的中小學教師和家長想想：「如果有一天，你的學生和小孩張嘴就罵『他奶奶的』，你說不許罵髒話，結果他說『是總統教我們罵的』。請問你內心作何感想？如果你覺得無所謂，如果你覺得只要韓國瑜當選，你的子孫張口就是『他奶奶的』也無所謂，那，我覺得你對不起自己的後代。」

王丹指出，台灣一向被華人認為是傳承中國傳統文化，講究禮儀的地方，現在一個要選總統的人，號召支持者罵髒話，台下幾萬台灣人還歡聲雷動。「這不是沈淪，什麼是沈淪？」

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