韓國瑜造勢飆粗話 林右昌：教壞囡仔大小

2019-09-10 11:43

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜週日造勢時開嗆「他奶奶的」、「恁爸等你」，媒體今天詢問基隆市長林右昌看法，林右昌說，一般人都不會公開去講這種不適當的言詞，更何況韓國瑜是國民黨總統參選人，講這種話相當不禮貌、粗鄙，「教壞囡仔大小」！

林右昌表示，總統參選人有很高的能見度，要做一個表率、謹言慎行，講這種話相當不禮貌、粗鄙，一般人都不會公開講，更何況是總統候選人，這不是用接地氣、庶民能牽拖的，也污名化庶民、接地氣，這是一個很不好的示範，小孩子看到電視去學習，教壞囡仔大小。

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