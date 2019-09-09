慘遭韓粉出征「曝光個資」...徐巧芯霸氣反擊後刪文了

2019-09-09 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜8日舉辦造勢，過程發生許多小插曲，其中前總統馬英九在上台致詞時，竟然在韓粉的鼓譟聲下狼狽下台，下台前還冒出「我還沒說完...」國民黨台北市議員、前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯也在臉書上表示「不應該這樣在別人演講結束前打斷對方的發言，這對台上的演講者而言是一種羞辱。」引來許多韓粉攻擊，甚至肉搜個資，不過就在徐巧芯霸氣發文反擊後，雙方都撤下文章。

徐巧芯昨天發文表示韓國瑜三重造勢人很多、氣勢很旺，自己很不想潑冷水，忠言逆耳、良藥苦口，即使好心可能還是會被「出征」，但她接著指出「不應該在別人演講結束前打斷對方的發言」，並還原昨晚過程替馬英九抱不平，認為韓國瑜不知是否行程耽擱遲了1小時，卻因此引發韓粉鼓譟，打斷馬英九演講。

後來一番言論果然如徐巧芯所言，許多韓粉紛紛出征她的臉書，甚至有韓粉直接肉搜她的個資後PO文嗆聲，並秀出徐巧芯的LINE ID表示，「妳在外面的工作經驗就只有早餐店小妹而已，後來靠著馬英九提拔在國民黨混飯吃十幾年選上議員」，並諷刺徐巧芯是「好棒棒的人生勝利組，估計妳留在國民黨的時間也不會太長了」。

「這種程度的低級騷擾，想讓我恐懼？」徐巧芯在臉書正面回應，強調不會向霸凌低頭，並提到「早餐店是家裡開的，現在不是很流行庶民？開早餐店有什麼不好？」還說「混飯吃十幾年」更是無稽之談，因為徐巧芯今年還不到30歲，在黨內領薪水的工作只有3到4年不到而已。

徐巧芯再回嗆不會怕「公開私人Line帳號」這種招數，表示還是有很多良善的人傳訊息要跟他加油，並強調昨天和今天針對馬英九被噓的事件都是只有一個「經過馬辦認證的版本」，因此「不知道這些很喜歡霸凌別人還樂在其中的人、這種通篇胡扯的臉書文章」是到底在急什麼。

不過文章發出一小時後雙方都撤下臉書文章，點進去已經看不到內容。

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