韓粉踩爛草皮0.05公頃還飄惡臭 侯市府估賠償費用...

2019-09-10 11:30

修復經費7萬 並需追繳21萬場地使用費

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜陣營，8日在新北市二重疏洪道內幸福水漾公園舉辦大型造勢，但上萬人潮、上百攤商散去後，公園內草皮遭大批人潮踩踏、滿布輪胎壓痕，更飄散陣陣惡臭。新北市政府高灘地工程管理處今天早上至現地勘查，初估約500平方公尺草皮死亡，修復經費約7萬元，限期主辦單位9月15日前復原，否則沒收1萬元保證金。另外也要追繳21萬元場地使用費。

主舞台區、辰光橋下草皮破壞嚴重

新北市高管處營運企劃科科長廖英琦說，主舞台區、辰光橋下草皮遭踩踏破壞情形嚴重，部分倒伏草皮應可以在兩週內自然長回，但大約500平方公尺（0.05公頃）的草皮經遭連根破壞，必須鋪上草皮修復。

使用面積超出原申請範圍2.3公頃

廖英琦說，由於活動實際使用面積，超過原先申請範圍達2.3公頃，因此要追繳落差的使用費21萬元。原先主辦單位申請5.7公頃、繳交48萬元使用費和1萬元保證金，但實際使用達到8公頃，使用費應為69萬元。

現場惡臭是草皮死亡、腐爛的氣味

廖英琦也說，現場惡臭是草皮死亡、腐爛的氣味，也會請主辦單位以水車沖散，若無法消散，就會要求進一步消毒，新植草皮、沖水等復原工作必須在9月15日前完成，16日會再次

借用場地的國民黨新北市黨部今天也到場說明，副主委蔡博文承諾，黨部會在期限內修復，並補繳場地使用費，也喊冤說，辰光橋另一側在造勢前一天也有舉辦大型派對，破壞場地更嚴重，現在也正修復中，外界勿放大檢視。

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