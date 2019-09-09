拉瓦克部落遭拆爆警民衝突 監院糾正高市前鎮分局執法過當

2019-09-09 16:50

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市政府去年拆除占用超過40年的拉瓦克部落，引發居民激烈抗爭與衝突，而後民眾向高雄市前市長陳菊陳情時，被警方施以保護管束並上銬逮捕，依妨害公務、傷害等罪移送偵辦，高雄地檢署偵查後予以不起訴；監察委員高涌誠、瓦歷斯．貝林調查後，認定警方執法過當，提案糾正高市警察局前鎮分局。

監委表示，高市府於去年4月2日拆除拉瓦克部落地上物，引發警民衝突；同月13日，陳菊出席台灣塑膠公司高雄廠舉辦的「高雄市王永慶王永在昆仲公園永續營運暨捐贈典禮」活動時，民眾為拉瓦克部落陳情，要求市府停止拆除房舍，遭警方以過當之執法，施以保護管束及上銬逮捕。

監委指出，警方未能體察民眾行使言論自由的權利，誠信溝通，以柔性隔離其於能充分呼喊口號表達訴求目的之距離，以平和方式妥善處理陳抗，卻使用警力過度阻擋民眾陳情，引發激烈反抗，而後再以強制力將其制伏，強壓帶上警車載離現場，實施保護管束，致互有人員受傷情事，顯於執法過當，核有違失。

另，警方於15時30分對民眾執行保護管束送至派出所，至17時許勤務結束，受傷員警至醫院就診確認傷勢回報後，於18時30分以涉犯妨害公務、傷害等罪，欲以準現行犯將民眾上銬逮捕；監委認為，期間已逾3小時，當時民眾已非屬被追呼為犯罪人者；或露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者的準現行犯。

然而，前鎮分局卻於解送民眾偵訊時，以其為準現行犯予以上銬逮捕，又於民眾認為不構成準現行犯要件而拒絕配合時，再施以強制力將他制伏，並強壓帶上警車，於執法過程顯屬過當，核有違失。

此外，對於拉瓦克部落住戶的安置，監委表示，調查期間，高市府回覆稱該部落剩餘9戶原住民住戶尚未拆除，為求程序周延及人權維護，將由市府原民會再進行溝通協調，並由專案小組進行研議，另覓地點興建，或清查既有且足夠容納拉瓦克族人居住的閒置空間進行安置。

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