學霸刺客引爆立委戰火 台北市吳怡農組「農友會」打陸戰

2019-09-08 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨2020立委選戰在艱困選區點將屢出奇招，曾當過特戰兵的吳怡農受徵召競選台北市第三選區（中山、北松山），今（8）舉辦首場見面會招募志工，要組「農友會」打選舉陸戰，挑戰國民黨現任的明日之星蔣萬安。

綜合媒體報導，為了備戰2020，吳怡農今天舉辦首場志工見面會，吸引了近180個支持者報名，還有人遠從桃園、澎湖來參加；民進黨副秘書長林飛帆、青年部主任吳濬彥等人也都到場力挺「農友會」。吳怡農在會上分享從政初衷，他表示，近年來台灣在主權獨立性受到越來越嚴峻的挑戰，急需以國家的力量將有限的資源投注在最關鍵的地方，這次選舉將以「壯闊台灣」為主軸，希望可以打出一場乾淨、優質的選戰，並發揮自己金融、特戰的專長背景，提出國防、外交的政策，健全國際投資環境，打造安全繁榮的台灣。

吳怡農在見面會除了分享從政初衷，也不忘對後援會的志工喊話，希望能找到戶籍在中山北松山的親朋好友一起加入「農友會」。吳怡農表示，陸戰是現在最需要做的事情，要一步一腳印走入基層、拜會62個里；近期除了拜會地方議員，他展開晨操、站路口、拜訪學校及市場、參與中秋晚宴等走基層的行程；不管在網路上有多少支持者，他都要走出去，讓大家認識。

根據報導指出，吳怡農辦公室表示，週四（5）才刊出志工會活動消息，短短一天就爆滿，還提前關閉報名系統，展現超高人氣；會中開放志工發表意見，有人讚賞吳怡農願意投入艱困選區，也有人發表自己對於壯闊台灣的具體願景，現場與會的志工發言時紛紛以「農夫」、「農婦」自稱。一位來自文山區的民眾建議吳怡農，「能打進異溫層的事都要做，尺度要開一點，可能穿汗衫就好」，引起現場哄堂大笑。

此外，台北市中山北松山區立委選區，民進黨徵召吳怡農挑戰國民黨現任立委蔣萬安，台灣民眾黨傳出擬推派逢甲大學助理教授何景榮應戰，此戰被各界戲稱為「三帥對決」。

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