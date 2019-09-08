「顧肺葉也顧產業」！蘇貞昌宣傳電動車補助 網友直呼想換車

2019-09-08 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕看了這些補助好心動！行政院長蘇貞昌今日在臉書上貼出一張「騎車照」，並強調「照顧肺葉，也要照顧產業」，表示除了要推行電動機車、汰換老舊機車外，也要輔導現有機車行，讓產業跟進時代發展。

蘇貞昌今日以「照顧肺葉，也要照顧產業」為題發文，表示政府除了要持續推動新購電動機車、汰換老舊機車換新的補助之外，更要開課輔導現有機車行，讓產業可以跟進維修電動車。

蘇貞昌還表示，對於符合最新環保標準的燃油車，政府也一樣補助推廣，以維持廣大機車業者的生計。

附圖指出，自明年起，1到4期的機車「舊換新」7期燃油或電動車，最多可補助5000元，且新購電動機車可補助7000元，若是國產電池車可再加碼3000元。對於新購電動機車，則免徵貨物稅，且汰舊換新燃油機車，減徵4000元相關稅務。

網友們看到這張「騎車照」紛紛留言表示「院長這形象太可愛了！阿公無誤」、「小朋友笑容真可愛」、「太棒了！明年就換電動機車。」

蘇貞昌在今日機車行輔導升級轉型說明會中表示，機車對台灣人來說不只是代步工具、生財工具，更是生活及文化的一部分，但台灣機車這麼重要，卻常常出現負面評語，包括交通危險、空氣汙染、噪音太強等，希望能一併解決。

而勞動部除今年投入5000萬經費協助專業技能提升，另請中小企業發展基金提供優惠融資貸款利息補貼，可用於購買設備或店面翻修，最高可貸600萬元，協助機車行提升經營軟硬體。

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