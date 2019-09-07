台商台幹被動員參加中共「十一」？陸委會：未獲相關訊息

2019-09-07 18:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年10月1日是中共建政70週年國慶，北京將舉辦各項慶祝活動。據中國官方稱，將有港澳台同胞參與遊行與文藝晚會演出，對於中國台商、台幹、台生是否被動員參加？陸委會表示，目前未獲台商或台幹參加的相關資訊，將持續關注，並已會同文化部、教育部等主管機關，了解強化橫向聯繫，密切關注相關動態訊息並即時應處。

北京將在10月1日舉行慶祝大會，中國領導人習近平發表重要講話，也將舉辦閱兵與遊行。中國稱，這次遊行有10萬多人参加，涵蓋各行各業、各族各界，包括港澳台同胞代表等。中國國務院新聞辦公室日前針對台媒詢問是否有台灣政商界人士參加，三緘其口。

在北京人民會堂舉辦的國慶文藝晚會，除專場演出以外，9月16日至26日將加演7場，中國文化和旅遊部副部長李群稱，晚會有來自港澳和台灣地區的熱愛祖國、維護一國兩制和祖國和平統一的藝術家，他們將與中國藝術家們共同出場。這次晚會將以大型音樂舞蹈史詩形式呈現，名稱為「奮鬥吧中華兒女」。

陸委會表示，不排除中方可能藉由相關安排，企圖矮化中華民國主權，宣傳其「一國兩制台灣方案」政治立場。面對日趨嚴峻的兩岸情勢，呼籲國人應以國家整體利益為念，赴中從事相關活動，應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，尤其不應參加中共「十一」相關活動，以免落入中共的統戰陷阱，淪為中共對台統戰的樣板工具。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法