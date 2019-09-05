中共慶建國70周年 傳基督徒被迫唱紅歌、不參加恐被「找事」

2019-09-05 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕中共建國70周年將屆，長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌昨刊文表示，各地教堂被迫參與愛國活動，侵蝕信徒信仰，有信徒無奈直言，若不唱恐被列為重點管控對象「常常找你的事」，且若不參加可能會被認為不擁護共產黨，導致聚會場所被取締。

《寒冬》報導，上月17日，江西省南昌市恩典堂內上演比賽唱紅歌，結束後牧師親自頒獎。早在兩個月前，當地各官方教會接到有關慶祝建國紀念的愛國歌曲合唱比賽通知，一名被迫參賽的夥伴指出，官員稱不能唱讚美主的曲子，而是要唱讚美黨的歌。

報導表示，不只歌唱比賽，福建省福州市、泉州市似發布文件，要求以「歌頌黨，祝福祖國」為題，進行徵文、書畫攝影等系列活動，據稱相關情況也在全國開展。

報導指出，河北省保定市部分三自教堂被要求排練愛國歌曲《我的中國心》等舞蹈、朗誦，節目還得經過審查。一名信徒透露，其於內容提到「中國走到今天是耶和華的帶領」，但「審批了3次都沒通過」。

報導提到，河南省三門峽市一名不得不參加紅歌比賽的信徒指出，這麼做是為了能持續聚會，並稱政府還派人監督、拍照錄像，稱若不去代表不擁護共產黨，就可能取締聚會場所。

報導提及，福建省南平市一處唱詩班信徒提到，其被要求在週日唱紅歌，雖然不願意，但不能說出來，要是敢對抗不暢，可能被利為重點管控對象找碴。

報導引述，遼寧省大連市一名「的三自教堂牧師則說，「從聖經中可以看到愛國主義思想滲透在整本聖經裡面，所有愛上帝的人都是愛國的人！」對於有了這些「忠於黨」的牧師護航，似沒什麼無法「中國化」的現況，部分基督徒直呼是「溫水煮青蛙」、憂心信仰正悄悄消亡。

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