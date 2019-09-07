傳郭台銘拉藍委組「執政聯盟」 國民黨籲：重返初心

2019-09-07 17:38

〔記者施曉光／台北報導〕外傳前鴻海董事長郭台銘積極拉攏藍營立委參選人，打算參選，並在當選總統後共組「執政聯盟」，國民黨文傳會代理主委程美華今天說，選情變化萬千，目前難以定論結局，卻有此傳聞，國民黨無法對於尚未發生的事情，給予任何評論，但堅信所有藍軍立委參選人會與總統參選人韓國瑜團結一致，目標贏得2020大選，重返執政。

根據「109年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨員行為規範」，黨員不得有為非國民黨提名（徵召、核准）的候選人公開站台、動員掃街以及其他公開助選的行為，或具名擔任該候選人競選組織任何職務，競選活動期間不得有違反黨的政策及決議，或同志間相互攻訐的言論與行為，如果只是像傳聞郭台銘陣營告訴藍軍立委參選人不用公開表態、站台，並且私下合作，公開不出惡言，除非國民黨握有明確事證，否則很難動用黨紀大刀。

不過，該規範也有規定，若對規範內容產生爭議時，由中央考紀會統一解釋，未來若有地方黨部搜集到相關事證，中央考紀會要做「個案認定」。

程美華呼籲郭台銘重返初心，既然是忠貞且熱愛中華民國的國民黨員，就應該本著初心以及信守當時初選的承諾，團結一致替國民黨與中華民國的前途一起打拚。

程美華還說，相信擁有世界級企業主聲譽的郭台銘必定具有智慧，做出最佳抉擇，而不會受到政客的左右。

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