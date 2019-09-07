對外網路去年遭駭17萬次 國安局：均即時偵測阻絕

2019-09-07 15:10

〔記者羅添斌／台北報導〕中國積極滲透台灣，駭客更持續攻擊我政府單位網路，意圖癱瘓台灣關鍵基礎設施的運作，根據送交立法院的國安局預算書內容顯示，國安局對外網路（包含公開網站），107年全年度遭到駭客攻擊的次數高達17萬4,231次，其中，惡意攻擊次數就達到9萬432次，均即時成功偵測及阻絕，沒有遭到駭客成功入侵事件。

至於今年1到6月期間，國安局指出，依據建置的資通安全防禦系統偵測統計，今年前半年共計遭到駭客攻擊達7萬5,267次，也都能即時成功偵測及阻絕。

熟悉資安防護的政府官員說，國軍軍、民網路及國安單位的各個指管系統均採「實體隔離、專網專用」，各網系間部署相關資安防護軟硬體設備，並且定期實施安稽核，落實執行各項作業過程資安管控措施。

他說，除了採「實體隔離、專網專用」確保資安安全之外，國安單位還會進行「反覘」措施，從外部環境來觀察自家的民網軍網，有無疏漏及可能遭到侵入的空隙，以便即時修補檢討。

官員表示，國防部及國安單位民網環境現已建置「資安防護管理中心」全時管控，並納入行政院政府網際服務網（GSN）統一偵測監控，可有效降低網路攻擊（惡意）行為，並依行政院指導，每年度將「關鍵資訊基礎設施防護」納入資安防護演習重要課目，強化整體資安防護及緊急應變能力。

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