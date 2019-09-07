拒向陳菊道歉 柯文哲再辯：是情緒蓋過理智

2019-09-07 12:46

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲近日曝光名模林志玲懷孕隱私、結婚懷孕「退出（漂亮）比賽行列」，及指總統府秘書長陳菊「是比較肥的韓國瑜」之涉人身攻擊言論風波延燒，致輿論撻伐，還掉柯粉，不過，他今早於媒體聯訪時，自述「正確講法是情緒蓋過理智」，強硬地說「當然不會道歉」，而媒體則歸納發現他還會實問虛答、轉移話題攻擊其他人事物。

柯文哲今早帶頭參加「台北大縱走，千人齊步行」活動，從冷水坑攻頂七星山主峰後下至小油坑，氣喘吁吁地受訪時，對於得罪林志玲、陳菊，如今還覺得相關言論是形容詞？柯回應，他每天回家一定要先打坐反省，其實那個是不是失言？更正確的講法「是情緒蓋過理智」。

柯話鋒接著跳到「韓流興起」，指立委段宜康、台北市議員王世堅是一級戰犯；他說，當年段的辦公室主任要佔台北農產運銷公司總經理韓國瑜的缺，他息事寧人，跟韓講好安排有給職市府顧問給韓當，韓連辭職信都寫給他了，他也勸韓來市府上班，如果這樣，今天台灣歷史整個改觀，但你們（民進黨）趕盡殺絕，還發動檢調去查北農的帳，搞到韓火大，跟你拚了。

柯表示，另外就是王世堅，一日市長幕僚點閱率才1000萬多一點，王世堅槓上韓國瑜則是1400萬，韓流不是韓國瑜多厲害，當然有社會普遍現象，引爆點還是段宜康跟王世堅，「我這個人的個性，不高興就K下去」，台灣政治上出現韓國瑜，「欸，段宜康，你是始作俑者，你要負責任，卻還在講話。」他通常是很理智、很務實、邏輯思考的人，有時候情緒一來，不太願意控制情緒，就K下去。

柯意猶未盡地說，他對陳菊也沒好感，民進黨在高雄市執政20年，在高雄縣執政30年，去年地方選舉最後以這種結局收場，那要深刻檢討的，但是被講的人都不高興。

他還說，兩個政黨板塊流動很快，不要忘記2018年11月24日，討厭民進黨是主流力量，英英文現在民調高，其實很不穩定，如果不是香港問題，一下子...，一對一還是小英贏，亡國感勝過發大財，那為什麼我在主觀上支持郭台銘？是希望台灣有個機會重開機。

媒體追問柯的評論是一回事，失言是一回事，要跟陳菊道歉？

柯回應，「當然不會」，他的態度「講了就講了，就這樣」，但他覺得造成台灣政治人物不太敢講話，是因為抓住一個字猛打猛打，晚上政論節目貼標籤、興風作浪，對他來講，也許不是一個很好的形容詞，但是胖的、瘦的、矮的、高的就只是形容，幕僚昨跟他說方案一、方案二、方案三，他說還有最後一個方案，很討厭台灣這種社會文化，就要是扭轉他。

媒體又問柯文哲，一直失言，不是等於送分給蔡英文？柯卻扯到，「民意、專業、價值，每個人還是有其信念」，說他很討厭台灣社會抓住一個字，不管獵女巫、燒女巫，晚上call in節目，這個國家會弄到死掉，社會還有更重要的事情要做，他很討厭整個國家陷入選戰技術的循環。

媒體追問，高雄市長韓國瑜將人才議題時用「鳳凰跟雞」的比喻，柯覺得是形容詞還是失言？柯實問虛答地說，市府每年辦開齋節，照顧我們長者的印尼移工接近4萬人，辦開齋節是有個目的，想法是對人家好一點，大家上班不在家，長者都是移工在照顧，平常如果沒對人家好一點…，社會上是這樣，盡量對人家好一點，希望他們也會對我們好一點。

至於失言風波以來，持續掉粉，對此，柯表示，我要是怕的話，就發重陽敬老金（預期可拉抬支持度），他很討厭台灣選舉到了舉國瘋狂，看call in節目，對國家有什麼好處，陷入選戰技術巡迴，20年前台灣沒比新加坡差，現在差這麼多，這種社會文化我一定打破；媒體質疑，看起來沒辦法打破？柯說，不會一次成功，但他還是堅持態度。

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