柯P失言指陳菊是「比較肥的韓國瑜」 蔡其昌痛心

2019-09-06 23:47

〔記者張軒哲／台中報導〕台北市長柯文哲失言風波，引起綠營人士感概，立法院副院長蔡其昌今天在臉書，針對柯稱陳菊是「比較肥的韓國瑜」，令人感到十分的痛心。

蔡其昌指出，自己與柯市長的互動並不多，除了柯媽媽、柯爸爸來到海線走走，以及柯市長騎鐵馬來到海線大安，我來盡個地主之誼，也很高興他們來台中較鄉村的地方，彼此應該沒有什麼不愉快的地方。

陳菊市長在高雄執政這些年來，雖然有褒有貶，但長年維持五顆星的施政評分及高達70%以上的滿意度，一直是高雄人的驕傲。否則韓市長當選短短數月，不滿意度高懸全國第一，市民罷免連署不到一個月超過20萬份。

因為，高雄市民也會比較。陳菊不僅是在高雄市政推動上的成績，她過去在美麗島事件的犧牲奉獻，被判處唯一死刑，記得當時獄方要求她寫下遺書，她一時之間不知該寫給誰，只好寫給台灣人民：「願所有受苦、被受縛、被壓迫的人早日得到解放，願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活。祈法律能象徵代表正義，而非只是統治的工具，形同具文愚弄人民。……最後，我向父母手足致歉，進弟、雄弟得堅強，若我死於獄中，請葬我於老家三星的山上。」。

蔡其昌說，柯市長，也許您心中還有怨氣，但大家為這片土地打拚奉獻的心未曾變過，期盼少一點針鋒相對，多一點圓融。

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